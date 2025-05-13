Жінки становлять 82% безробітних в Україні — дослідження

Серед безробітних в Україні фіксується значна гендерна диспропорція: 82% складають жінки, що значною мірою пояснюється мобілізацією та воєнним станом. Про це свідчать результати дослідження «Зареєстроване безробіття в Україні», проведеного за спільною ініціативою Державної служби зайнятості України (ДСЗ) та Helvetas Swiss Intercooperation, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Портрет безробітного

Згідно зі звітом, у віковій структурі найбільша частка безробітних припадає на осіб віком 36−54 роки, тоді як молодь (18−25 років) становить лише 6,4%.

«Рівень освіти безробітних здебільшого високий: понад 31% мають вищу освіту, а 31,4% — професійно-технічну. У деяких регіонах, таких як м.Київ, частка осіб із вищою освітою сягає 69,3%. Однак високий рівень освіти не завжди гарантує працевлаштування, що свідчить про дисбаланс між пропозицією кваліфікованої робочої сили та попитом на ринку праці», — йдеться в результатах дослідження.

Разом з тим зазначається, що найчисельнішими професійними групами серед опитаних безробітних є професіонали (29,4%) та фахівці (22,4%). При цьому частка найпростіших професій та професій сільського господарства є мінімальною (1,4% та 1,1% відповідно), що свідчить про підвищений попит на робітничі професії та очевидний кваліфікаційний та регіональний дисбаланс на ринку праці.

Серед спеціальних статусів зареєстрованих безробітних домінують внутрішньо переміщені особи (ВПО, 24%) та особи з інвалідністю (8%). В Луганській області понад 90% зареєстрованих безробітних є ВПО, що зумовлено окупацією регіону.

Загалом професійні пріоритети та потреби у навчання представників вразливих груп не відрізняються від решти категорій безробітних. Водночас серед представників вразливих груп відзначається дещо вищий рівень мотивації до праці та менші зарплатні очікування.

Причини безробіття

Основними причинами безробіття під час опитування респонденти зазначили особисті обставини (37,7%) та низьку оплату праці (20,7%).

«Цим може пояснюватися загалом невисока мотивація безробітних до зміни місця проживання та можливої зміни професії», — наголошують організатори дослідження.

Водночас основними очікуваннями від роботи є висока заробітна плата (59,1%), а також стабільність та безпека (51,3%). Більшість безробітних (78,1%) не готові змінювати місце проживання для працевлаштування, основними причинами чого є особисті життєві обставини (74,1%) та відсутність житла (32,3%).

Згідно зі звітом, у структурі бажаних для безробітних переважають професії вищої освіти. Так, 7 із 10 найбільш бажаних професій для безробітних — це професії вищої освіти.

Тоді як з боку роботодавців у структурі потреб абсолютна перевага належить робітничим професіям. При цьому серед найбажаніших безробітні називають професії продавців-консультантів, кухарів, водіїв автотранспортних засобів та бухгалтерів.

Рівень зарплати

Очікування щодо рівня зарплати переважно коливаються в межах 8−20 тисяч грн, що в цілому наближено до середньої зарплати в Україні. Водночас наявні значні гендерні та регіональні відмінності зарплатних очікувань: чоловіки демонструють вищі зарплатні очікування, ніж жінки.

Готовність змінити професію виявляє лише 23,1% зареєстрованих безробітних, тоді як 29,6% взагалі не розглядають такої можливості, пояснюючи це здебільшого тим, що це не вирішить їхні проблеми (44,4%), а також складністю процесу навчання (32,2%).

«Порівняння структури потреб роботодавців із пріоритетами навчання безробітних свідчить про їхню структурну невідповідність. Безробітні здебільшого прагнуть підвищувати наявний рівень освіти, в той час як потреби роботодавців зосереджені переважно у сфері робітничих професій, що вимагає швидкої перекваліфікації», — наголошується в результатах опитування.

Опитування

В опитуванні взяли учать 68 838 безробітних, що орієнтовно складає 70% від їхньої кількості. Опитування проведено з 20 листопада до 20 грудня 2024 року.

Нагадаємо

Згідно з квітневим інфляційним звітом НБУ, рівень безробіття у 2024 році склав 13,1%. На 2025 рік Нацбанк прогнозує безробіття на рівні 10,9% і дещо нижчий на 2026 рік — 10,5%.