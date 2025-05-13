В Рахунковій палаті пояснили, навіщо обкладати податком російських полонених

Витрати на утримання військовополонених росіян можуть увійти до фінансових претензій України до держави-агресора в майбутньому, заявив член Рахункової палати Кирило Клименко. Про це пишуть на сайті держоргану.

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За словами Клименка, точний облік витрат на систему утримання військовополонених важливий для відповідальності уряду перед українськими платниками податків.

Він додав, що ці витрати можуть стати частиною фінансових вимог України до держави-агресора у майбутньому.

«Ми маємо бути певні, що вони документально підтверджені та обґрунтовані», — підкреслив Клименко.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів 9 травня схвалив законопроєкт, який регулюватиме оподаткування доходів військовополонених росіян, зобов’язавши їх сплачувати податок на доходи та військовий збір.