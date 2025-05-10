В Україні оподатковуватимуть доходи військовополонених росіян

Кабінет міністрів 9 травня схвалив законопроєкт, який регулюватиме оподаткування доходів військовополонених росіян, зобов’язавши їх сплачувати податок на доходи та військовий збір. Про це пише представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Статус і оподаткування

Військовополонені росіяни визначатимуться як окрема категорія нерезидентів України відповідно до Женевської конвенції 1949 року та Додаткового протоколу 1977 року. Їхні доходи оподатковуватимуться податком на доходи фізичних осіб і військовим збором.

Обов’язки податкових агентів

Табори для військовополонених, установи виконання покарань і слідчі ізолятори, які виступатимуть податковими агентами, мають фіксувати в податковому розрахунку загальну суму нарахованих доходів і утриманих податків із військовополонених.