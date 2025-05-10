Кабінет міністрів 9 травня схвалив законопроєкт, який регулюватиме оподаткування доходів військовополонених росіян, зобов’язавши їх сплачувати податок на доходи та військовий збір. Про це пише представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
10 травня 2025, 15:45
В Україні оподатковуватимуть доходи військовополонених росіян
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Статус і оподаткування
Військовополонені росіяни визначатимуться як окрема категорія нерезидентів України відповідно до Женевської конвенції 1949 року та Додаткового протоколу 1977 року. Їхні доходи оподатковуватимуться податком на доходи фізичних осіб і військовим збором.
Обов’язки податкових агентів
Табори для військовополонених, установи виконання покарань і слідчі ізолятори, які виступатимуть податковими агентами, мають фіксувати в податковому розрахунку загальну суму нарахованих доходів і утриманих податків із військовополонених.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі