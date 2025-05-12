Новий біткоїн-майнер, підтримуваний синами Трампа, виходить на Nasdaq

Новий біткоїн-майнер American Bitcoin , створений за участі Еріка та Дональда Трампа-молодшого, планує вийти на біржу Nasdaq через злиття з Gryphon Digital Mining у третьому кварталі 2025 року. Про це пише Reuters.

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Деталі злиття

Компанія American Bitcoin, заснована в березні 2025 року, збереже 98% власності для Еріка Трампа (директора зі стратегії), Дональда Трампа-молодшого, Hut 8 та інших акціонерів. Акції Hut 8 зросли на 13%, а Gryphon — більш ніж утричі після оголошення.

Контекст і критика

Сім'я Трампа активно розвиває криптопроєкти, включно з мем-монетою та World Liberty Financial. Президент Трамп обіцяє зробити США лідером у криптосфері, послабивши регулювання, але це викликає критику через можливі конфлікти інтересів.