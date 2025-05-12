Волл-стріт позитивно відреагувала на митне перемир’я між США та Китаєм

У понеділок американські фондові індекси різко зросли після оголошення про зниження мит між США та Китаєм, що зменшило напругу на ринках. Про це пише Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Dow Jones піднявся на 649,7 пунктів (+1,57%) до 41 899,05. S&P 500 зріс на 147,3 пунктів (+2,60%) до 5 807,2. Nasdaq показав найбільше зростання — на 745,6 пунктів (+4,16%) до 18 674,555. Домовленість повернула інвесторам впевненість після нестабільного періоду.

Нагадаємо, що згідно з заявою від 12 травня, оприлюдненою в Женеві, США знизять мита на китайські товари з 145% до 30% (враховуючи мита, пов’язані з фентанілом) із 14 травня. Китай, у свою чергу, зменшить мита на американські товари з 125% до 10%. Обидві сторони створять механізм для подальших переговорів щодо економічних і торговельних питань.