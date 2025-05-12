Шахрайство з платіжними картками в Україні: збитки зросли на 37% у 2024 році

У 2024 році кількість шахрайських операцій із платіжними картками в Україні зменшилася на 1% (2 тисячі операцій) — до 270 тисяч, але сума збитків зросла на 37%, досягнувши 1,1 мільярда гривень. Про це пише пресслужба НБУ .

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Основні показники

Середня сума однієї шахрайської операції зросла на 39% — із 3065 гривень у 2023 році до 4247 гривень у 2024 році. На 1 мільйон видаткових операцій припадало 31 шахрайство, а на 1 мільйон гривень витрат — 176 гривень збитків (зростання відносного рівня збитків на 28%). Загальна сума видаткових операцій із картками зросла на 8%.

Особливості шахрайства

83% шахрайських випадків сталися в інтернеті, а 84% збитків (проти 80% у 2023 році) спричинені соціальною інженерією, коли клієнти самі розголошують дані карток чи паролі.