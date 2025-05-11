Білл Гейтс віддасть 99% статків на благодійність

Мільярдер і співзасновник Microsoft Білл Гейтс планує пожертвувати 99% свого статку, тобто близько $200 мільярдів, на підтримку найбідніших людей до 31 грудня 2045 року, після чого Фонд Білла та Мелінди Гейтс припинить роботу. Про це пише Reuters.

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Плани та строки

69-річний Гейтс розповів, що його фонд завершить діяльність до кінця 2045 року, витративши всі кошти на благодійність. Ця ініціатива стала відповіддю на скорочення глобальної допомоги, зокрема через припинення фінансування США програм USAID та згортання подібних ініціатив іншими країнами.

Виклики та пріоритети

Гейтс занепокоєний зростанням смертності через брак ресурсів. Особливу увагу він приділяє боротьбі з поліомієлітом, де його фонд є найбільшим донором, а США були другим за обсягом фінансування. «Нам потрібно, щоб вони знову присвятили себе цій справі, інакше хвороба пошириться знову», — підкреслив Гейтс.