Бельгія пропонує «коаліцію», щоб утримати російські активи замороженими

Не маючи жодних гарантій, що санкції ЄС будуть поновлені цього літа, новий міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що його країна готова допомогти у створенні міжнародної коаліції для утримання заморожених російських активів. Про це повідомляє Euractiv.

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Бельгійська клірингова компанія Euroclear володіє левовою часткою підсанкційних російських активів у Європі, які оцінюються в понад 180 млрд євро державних та приватних активів. Дані кошти ЄС заморозив після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Проте, термін дії цих санкцій спливає наприкінці липня, і, за словами дипломатів ЄС, вони очікують, що Угорщина спробує заблокувати їхнє продовження, скориставшись своїм правом вето — необхідним для одностайного рішення 27 країн-членів ЄС.

За словами Прево, у цій ситуації ЄС необхідно мати альтернативні варіанти для продовження утримування російських активів замороженими.

«Ми могли б запровадити нову міжнародну рамкову ініціативу, яка змусить ці активи залишатися в Euroclear, або ж іншою альтернативою була б національна ініціатива бельгійського парламенту.

Ми визначимо, чи потрібно буде вносити це до нашого національного законодавства. Я думаю, що краще уникнути цього та дійсно запропонувати міжнародну систему з міцною правовою основою", зазначив він.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що бельгійська клірингова компанія Euroclear планує конфіскувати 3 млрд євро із заморожених російських коштів, щоб компенсувати втрати західних інвесторів, чиї активи конфіскувала рф.