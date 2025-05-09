Куди нести гроші у 2025: Золото, депозити чи ОВДП (відео)

Що робити з грошима у 2025 році, коли ринки лихоманить, інфляція зростає, а довіра до валюти падає.

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У новому відео фінансовий експерт Олексій Козирев розкриває актуальні можливості для інвесторів: чи варто вкладати в гривневі депозити під 17% річних, що буде зі ставками по ОВДП, і чому золото знову стало головною «тихою гаванню» для капіталу.

Великі можливості приходять не у час спокою, а у моменти нестабільності. Ті, хто вміють бачити перспективу там, де інші бачать лише ризики, завжди на крок попереду. Світ змінюється — не час вагатися. Invest Talk Summit — конференція для тих, хто обирає діяти, а не чекати. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн



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