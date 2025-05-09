Token2049: що говорили топи OKX і чому це важливо для ринку

Конференція Token2049, що відбулася 30 квітня — 1 травня у Дубаї, стала одним із головних майданчиків для обговорення майбутнього криптоекосистеми, де формуються глобальні тренди, оголошуються стратегічні альянси й окреслюються нові вектори розвитку Web3. Цьогоріч ключову увагу медіа та учасників конференції привернули виступи топменеджерів OKX — однієї з найбільших криптовалютних бірж у світі.

Token2049 традиційно залишається однією з головних подій криптоіндустрії, що об'єднує понад 15 000 учасників із 160+ країн. Захід створює унікальні можливості для нетворкінгу, обміну ідеями та формування майбутнього цифрової економіки. Цього року титульним спонсором конференції виступила криптобіржа OKX, що ще раз підтверджує її провідну роль у розвитку світового ринку цифрових активів.

Головні меседжі від лідерів OKX

Стар Сюй, CEO OKX, презентував OKX Pay — платіжну систему новітнього покоління, яка пропонує Web2-досвід у Web3-застосунку. Це рішення поєднує високу швидкість транзакцій, рівень безпеки інституційного класу та зручність, яка дозволяє інтегрувати криптовалюту в повсякденне життя мільйонів користувачів. З огляду на глобальний перехід до цифрових фінансів, OKX Pay став символом переходу від експериментів до реального масового використання.

Особливу увагу аудиторії також привернув виступ Хайдера Рафіка, CMO OKX, який представив короткометражний фільм «The Mild Mild West». Це не просто креативний проєкт, а маніфест нової ери у криптоіндустрії, де прозорість, партнерство й інновації стають головними цінностями. Через мову візуального мистецтва OKX демонструє, що криптокультура більше не є субкультурою — вона стає частиною глобального діалогу про свободу, децентралізацію та довіру.

У центрі уваги також опинився виступ Ріфада Махаснеха, CEO OKX Mena, який окреслив стратегічну роль ОАЕ як нового глобального криптохабу. За його словами, регіон уже зараз випереджає багато західних країн за рівнем розвитку кастодіальних сервісів і впровадженням Web3-рішень у традиційну фінансову систему. Також він наголосив, що прозора регуляторна політика ОАЕ сприяє залученню інституційних інвесторів до ринку криптовалют, створюючи умови для стабільного та безпечного зростання індустрії.

Token2049 став черговим підтвердженням того, що OKX — це не лише технології, а передусім бачення, довіра та відкритість до майбутнього. Компанія об'єднує інновації та цінності спільноти, рухаючи індустрію вперед — від слів до реальних змін.

Про OKX

OKX — одна з провідних глобальних криптобірж, якій довіряють понад 60 мільйонів користувачів у всьому світі. Біржа відома як один із найшвидших і найнадійніших криптосервісів у світі.

OKX є офіційним партнером топових спортивних брендів, зокрема чемпіона Англійської Прем'єр-ліги Manchester City FC, команди McLaren Formula 1 та олімпійського спортсмена Скотті Джеймса. Компанія прагне вдосконалити досвід уболівальників, відкриваючи нові можливості для залучення.

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