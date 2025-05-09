Офіційний курс: євро подешевшало на 19 копійок

Національний банк України встановив на 9 травня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,5113 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ понизив курс гривні на 8 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 9 травня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 46,88 грн (на 8 травня курс було встановлено на рівні 47,07 грн). Європейська валюта подешевшала на 19 копійок.

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