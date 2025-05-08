Національний банк України встановив на 8 травня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,4388 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 1 копійку.
8 травня 2025, 8:00
Офіційний курс: Нацбанк підвищив курс гривні на одну копійку
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Валютний ринок
Нацбанк на 8 травня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 47,07 грн (на 7 травня курс було встановлено на рівні 46,96 грн). Європейська валюта подорожчала на 11 копійок.
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Джерело: Мінфін
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