В Україні зростає популярність системи BankID НБУ

У першому кварталі 2025 року через систему BankID НБУ було здійснено понад 27,2 млн успішних ідентифікацій, що на 8% більше, ніж у попередньому кварталі. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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За словами Нацбанку, це свідчить про зростаючу довіру та активне використання сервісу.

Наразі система BankID НБУ налічує 39 банків-ідентифікаторів та 110 абонентів — надавачів послуг. Протягом першого кварталу 2025 року до системи у якості нового абонента — надавача послуг приєдналася одна небанківська фінансова установа.

«Ми працюємо над імплементацією рекомендацій, отриманих від міжнародних аудиторів під час попередньої оцінки Системи BankID НБУ на відповідність вимогам європейського регламенту eIDAS. Це є важливим кроком на шляху до визнання системи схемою електронної ідентифікації. Незабаром плануємо опублікувати проєкт змін до Положення про Систему BankID НБУ для публічного обговорення», — сказала заступник директора департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Ольга Василєва.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за 2024 рік попит на використання BankID збільшився удвічі — загальна кількість успішних ідентифікацій з використанням системи BankID НБУ за рік становила 87,7 млн шт.