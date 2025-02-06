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6 лютого 2025, 13:09

Кількість ідентифікацій через BankID за рік зросла більше ніж удвічі — НБУ

За 2024 рік попит на використання BankID збільшився удвічі — загальна кількість успішних ідентифікацій з використанням системи BankID НБУ за рік становила 87,7 млн шт. Це перевищує торішній показник більш ніж удвічі (на 104%) або на 44,8 млн електронних ідентифікацій, повідомляє пресслужба регулятора.

За 2024 рік попит на використання BankID збільшився удвічі - загальна кількість успішних ідентифікацій з використанням системи BankID НБУ за рік становила 87,7 млн шт.
Фото: AI

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Зокрема, кількість успішних електронних ідентифікацій комерційних абонентів упродовж минулого року зросла на понад третину (на 36% або на 1,6 млн ідентифікацій) та становила 5,8 млн ідентифікацій.

Серед комерційних найпопулярнішими для користувачів залишилися фінансові послуги — їх кількість становила понад 5,1 млн ідентифікацій за 2024 рік. Це більше на чверть (на 26%) або на 1,1 млн за торішній показник.

Кількість успішних електронних ідентифікацій некомерційних абонентів за 2024 рік зросла удвічі (на 43,2 млн ідентифікацій) та досягла 81,8 млн.

Як і минулого року найбільша кількість успішних ідентифікацій з використанням BankID здійснена саме на державних порталах, зокрема:

  • 16,8 млн — для підписання петицій та звернень до органів державної влади і місцевого самоврядування, що на 36% більше, ніж у 2023 році;
  • 14,2 млн — для отримання послуг МВС, що на 73% більше, ніж у 2023 році;
  • 7,8 млн — у застосунку «Дія», що на 90% більше, ніж у 2023 році.

Кількість учасників системи збільшилася

Розширення переліку дистанційних послуг у державному та фінансовому секторах сприяло залученню більшої кількості учасників системи. Так, у 2024 році до системи BankID НБУ було підключено 22 нових абонентів, із яких:

  • 18 — комерційні установи;
  • 3 — некомерційні організації;
  • 1 — банк-ідентифікатор (АТ «Піреус Банк МКБ»).

Тож на початок 2025 року система налічувала 39 абонентів — ідентифікаторів та 110 абонентів — надавачів послуг (з них 96 — комерційні установи та 14 — некомерційні).

Зазначається, що важливим рішенням у 2024 році стала інтеграція системи із державним застосунком «Резерв+». Система BankID стала єдиним методом автентифікації для дистанційного оновлення даних військовозобов'язаних.

З моменту запуску застосунку «Резерв+» через BankID було здійснено 16,4 млн успішних ідентифікацій.

Також влітку 2024 року використання BankID стало доступним ще для одного державного сервісу — освітнього застосунку «Мрія», що надає учням, батькам і вчителям інструменти для навчального процесу.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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