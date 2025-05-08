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8 травня 2025, 13:22

Мита Трампа вдарили по китайським Shein та Temu: ціни у США зростають, продажі — падають

Китайські маркетплейси Shein та Temu втратили частину покупців у США після того, як підняли ціни через нові мита — продажі просіли на десятки відсотків уже в перший тиждень. Про це повідомляє Bloomberg.

Китайські маркетплейси Shein та Temu втратили частину покупців у США після того, як підняли ціни через нові мита — продажі просіли на десятки відсотків уже в перший тиждень.
Фото: Temu

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За даними Bloomberg Second Measure, яка аналізує дані платіжних карток, компанія Shein зафіксувала падіння продажів у США на 23% протягом тижня з 25 квітня по 1 травня. Це порівняно з попереднім тижнем, коли зростання цін ще не відбулося.

Продажі Temu, що належить PDD Holdings, за той самий період впали на 17%. Падіння продажів, яке спостерігали обидва онлайн-маркетплейси, контрастує зі сплеском продажів у березні та на початку квітня, коли споживачі запасалися різноманітними товарами, від кухонного приладдя до одягу, в очікуванні майбутнього зростання цін.

Початкове різке падіння продажів є однією з перших реакцій американських споживачів на підвищення цін, спричинене рішенням президента США Дональда Трампа скасувати так звану лазівку de minimis. Вона дозволяла Temu та Shein тривалий час доставляти невеликі безмитні посилки з Китаю до споживачів у США.

Ризик зростання цін у Walmart і Target

Ризик подальшого зростання цін нависає і над великими американськими роздрібними мережами. Такі компанії, як Walmart і Target, поки що не підвищували ціни, але деякі китайські постачальники заявляють, що відмовляться покривати витрати на мита. Це посилює невизначеність щодо того, чи доведеться роздрібним продавцям і покупцям зрештою платити за це.

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Temu та Shein значною мірою залежать від китайського ланцюга поставок. Обидві компанії скоригували свої ціни з 25 квітня, оскільки операційні витрати різко зросли через нові тарифи. З того часу Temu переклала майже всі нові імпортні мита Трампа на американських споживачів. При цьому вартість деяких товарів зросла майже вдвічі.

Середня ціна на 100 найпопулярніших товарів Shein у категорії «краса та здоров'я» зросла більш ніж удвічі порівняно з 15 квітня. Середня вартість товарів у категорії «іграшки та ігри» зросла більш ніж на 60%, товари для дому та кухні подорожчали майже на 40%, а жіночий одяг — на 10%.

Зміна моделі продажу

Тепер Temu планує відмовитися від своєї успішної моделі, що базується на дешевому китайському імпорті, та перейти до моделі «локального виконання замовлень». Згідно з цим планом, компанія має намір у найближчому майбутньому продавати на ринку США лише товари від місцевих продавців. Це дозволить їй обійти імпортні мита.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
veritas69
veritas69
8 травня 2025, 13:52
#
Продавати на ринку США лише товари від місцевих продавців — план Трампа втілюється
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