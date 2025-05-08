Акції японських «сого сьося» зросли на планах Баффетта тримати їх 50 років

Акції японських торгових будинків зросли після того, як голова Berkshire Hathaway Воррен Баффет поділився очікуваннями, що холдинг утримуватиме свої інвестиції в них протягом 50 років і більше, пише Bloomberg.

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Що відомо

«Оракул з Омахи» повідомив про це на традиційних річних зборах акціонерів Berkshire Hathaway, які відбулися 3 травня. Через свята біржі в Японії було закрито 5−6 травня, тому котирування відреагували 7 травня.

На зборах акціонерів Воррен Баффетт запитав, чи утримають Berkshire Hathaway від подальших інвестицій в японські компанії плани Банку Японії підвищити ставки. Баффетт відповів, що «інвестиції в Японію якраз були нам до душі».

На цьому фоні котирування компаній 7 травня закрилися на наступних рівнях:

Mitsubishi Corporation: +3,65%, до 2737 єн ($19,1);

Marubeni: +6,39%, до 2698 єн ($18,83);

Itochu: +3,49%, до 7288 єн ($50,86);

Mitsui: +3,14%, до 2870 єн ($20);

Sumitomo: +3,54%, до 3627 єн ($25,31).

Індекс Токійської фондової біржі TOPIX зріс на 0,31% і закрився на позначці 2696,16 пунктів.

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На думку керівника відділу досліджень Phillip Securities Japan Казухіро Сасакі, той факт, що Баффетт стежить за акціями японських торгових будинків, означає, що у них дуже хороша бізнес-модель і що люди «заново усвідомлюють цей аспект».

«Іншими словами, відносно легко підкреслити ідею про те, що це акції, в які варто інвестувати в середньостроковій та довгостроковій перспективі», — каже Казухіро Сасакі.

Разом з цим Bloomberg звертає увагу, що торговельна війна, що триває, впливає на перспективи великих японських торгових будинків: вони публікують обережні прогнози прибутку на рік і відкладають кошти для хеджування на випадок збереження невизначеності щодо мит.

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Нагадаємо

«Сого сьося» (перекладається як «всеосяжні торгові фірми») отримали підтримку в березні цього року — після того, як Berkshire збільшила в них свою частку.

У лютому в щорічному листі акціонерам Berkshire Hathaway Баффет також повідомив, що інвестиційний конгломерат домовився з п'ятьма торговими японськими будинками про підвищення стелі інвестицій.

Спочатку холдинг Баффетта погодився не перевищувати поріг у 10% своїх інвестицій у кожну з цих компаній, проте пізніше японці погодилися трохи підвищити узгоджену стелю.

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