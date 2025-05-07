Офіційний курс: Нацбанк підвищив курс гривні на 14 копійок

Національний банк України встановив на 7 травня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,4544 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 14 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 7 травня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 46,96 грн (на 6 травня курс було встановлено на рівні 47,18 грн). Європейська валюта подешевшала на 22 копійки.

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