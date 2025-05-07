В середу, 7 травня, індійські акції знизилися, але частково відіграли втрати після того, як Індія завдала ударів по Пакистану та пакистанській частині Кашміру. Про це повідомляє Reuters.
Ринок акцій Індії похитнувся на тлі ракетних ударів по Пакистану
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Індекс Nifty 50 відкрився зі зниженням на 0,6%, але згодом компенсував втрати до 0,2%. Індекс Sensex теж знизився на 0,2%. Індекс Sensex також знизився на 0,2%.
Дев’ять із тринадцяти секторів показали зниження, при цьому індекс малих компаній знизився на 0,1%, а середніх — зріс на 0,3%.
Акції оборонних компаній демонстрували змішану динаміку: Paras Defence and Space Technologies зросли на 2%, тоді як Bharat Electronics та Hindustan Aeronautics коливалися між зростанням і падінням.
Акції текстильних компаній різко пішли вгору після укладення у вівторок торгової угоди між Індією та Великою Британією, яка передбачає нульові мита на індійський текстиль, що підвищує його конкурентоспроможність порівняно з продукцією з Китаю та Бангладешу.
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Серед окремих акцій вирізнялася Tata Motors, що зросла на 3,2% після того, як акціонери схвалили поділ компанії на дві окремі публічні фірми. Угода з Британією також позитивно вплинула на її курс.
Paytm підскочила на 6% після того, як платіжна компанія заявила, що очікує прибутковості цього кварталу.
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