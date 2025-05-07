Ринок акцій Індії похитнувся на тлі ракетних ударів по Пакистану

В середу, 7 травня, індійські акції знизилися, але частково відіграли втрати після того, як Індія завдала ударів по Пакистану та пакистанській частині Кашміру. Про це повідомляє Reuters.

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Індекс Nifty 50 відкрився зі зниженням на 0,6%, але згодом компенсував втрати до 0,2%. Індекс Sensex теж знизився на 0,2%. Індекс Sensex також знизився на 0,2%.

Дев’ять із тринадцяти секторів показали зниження, при цьому індекс малих компаній знизився на 0,1%, а середніх — зріс на 0,3%.

Акції оборонних компаній демонстрували змішану динаміку: Paras Defence and Space Technologies зросли на 2%, тоді як Bharat Electronics та Hindustan Aeronautics коливалися між зростанням і падінням.

Акції текстильних компаній різко пішли вгору після укладення у вівторок торгової угоди між Індією та Великою Британією, яка передбачає нульові мита на індійський текстиль, що підвищує його конкурентоспроможність порівняно з продукцією з Китаю та Бангладешу.

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Серед окремих акцій вирізнялася Tata Motors, що зросла на 3,2% після того, як акціонери схвалили поділ компанії на дві окремі публічні фірми. Угода з Британією також позитивно вплинула на її курс.

Paytm підскочила на 6% після того, як платіжна компанія заявила, що очікує прибутковості цього кварталу.

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