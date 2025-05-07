США пропонували Україні приймати депортованих громадян третіх країн — The Washington Post

Адміністрація Дональда Трампа на початку 2025 року звернулася до України з пропозицією прийняти депортованих зі США осіб, які є громадянами інших країн. Про це пише The Washington Post із посиланням на внутрішні документи, передає «Європейська правда».

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Деталі пропозиції

Документи, датовані січнем-травнем 2025 року, не уточнюють відповідь України, але зазначають, що пропозиція стосувалася депортації іноземців попри війну та відсутність діючих аеропортів. Український дипломат повідомив, що уряд відповість після формування позиції. Двоє українських посадовців анонімно заявили, що питання не дійшло до вищого керівництва, і політичного тиску з боку США не було.

Політика США щодо депортацій

Адміністрація Трампа активно залучає інші країни до прийому депортованих, використовуючи стимули та погрози. Сальвадор, Мексика, Коста-Ріка і Панама погодилися приймати таких осіб: наприклад, Сальвадору виділили мільйони доларів, а Панамі погрожували поверненням контролю над каналом. «Адміністрація Трампа активно… працює над тим, щоб більше держав погоджувалися приймати депортованих із третіх країн», — пише видання.

Контекст і реакція

Пропозиція Україні надійшла на початку роботи нової адміністрації, коли США розглядали скасування статусу для українців у Штатах. Український дипломат зазначив, що воєнний стан ускладнює такі ініціативи, попри досвід прийому депортованих українців. Колишні американські посадовці назвали діалог із Києвом «незвичним» для дипломатії.