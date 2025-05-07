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7 травня 2025, 8:35

ОЕСР зафіксувала в Україні прогрес у боротьбі з корупцією

Україна досягла значного прогресу у боротьбі з корупцією, ідеться у звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо доброчесності та боротьби з корупцією в Україні.

Україна досягла значного прогресу у боротьбі з корупцією, ідеться у звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо доброчесності та боротьби з корупцією в Україні.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДеталі«Навіть попри триваючу агресивну війну росії, Україна досягла значного прогресу в боротьбі з корупцією, визнаючи, що надійна система доброчесності є важливою для впевненості бізнесу, довіри громадськості та післявоєнного відновлення», — заявив генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн у Києві.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

«Навіть попри триваючу агресивну війну росії, Україна досягла значного прогресу в боротьбі з корупцією, визнаючи, що надійна система доброчесності є важливою для впевненості бізнесу, довіри громадськості та післявоєнного відновлення», — заявив генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн у Києві.

Згідно зі звітом, Україна бореться з хабарництвом та подібними правопорушеннями на рівні з іншими країнами ОЕСР та ЄС. Тим не менш, зазначають в ОЕСР, корупційні ризики є досі наявними.

«Індикатори доброчесності ОЕСР ставлять Україну вище середнього показника по ОЕСР у багатьох сферах — стратегія, управління конфліктами інтересів, політичне фінансування, управління ризиками корупції. Подальший прогрес очікується після того, як обмеження, передбачені воєнним станом, більше не будуть необхідними або коли набуде чинності відповідне законодавство (наприклад, щодо лобіювання)», — ідеться у звіті.

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Наголошується, що в Україні рівень сприйняття корупції залишається дуже високим, попри покращення з 2013 року. Однак значно менше українців повідомили про власний досвід зіткнення з корупцією.

Серед іншого, Україна також досягла успіхів у підвищенні прозорості, посиленні підзвітності та створенні незалежних органів для боротьби з корупцією.

6 травня у Києві також був представлений Економічний огляд ОЕСР щодо України. Згідно з ним, економіка України довела свою стійкість та ефективно подолала тривалі збої, що сталися з моменту вторгнення росії три роки тому.

Згідно з новим звітом ОЕСР, подальший прогрес у реформах допоможе закласти основу для сталого відновлення та довгострокового зростання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
BIlE
BIlE
7 травня 2025, 9:02
#
))))
+
0
Я_ __
Я_ __
7 травня 2025, 9:28
#
«ОЕСР зафіксувала в Україні прогрес у боротьбі з корупцією»

М, кумедно кумедно, а в Китаї на іспанській почали масово говорити, ага.

Порадьте ОЕСР зайти на prozzoro, все стане одразу ясно.

І вони допустили помилку в своїх «спостереженнях», забули додати пару літер, має бути «регрес».
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