Офіційний курс: Нацбанк підвищив курс гривні на 10 копійок

Національний банк України встановив на 6 травня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,6036 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 10 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 6 травня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 47,18 грн (на 5 травня курс було встановлено на рівні 47,31 грн). Європейська валюта подешевшала на 13 копійок.

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