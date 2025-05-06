Ціни на газ у Європі зросли на 4,3%

Європейський газ подорожчав на тлі зростання попиту в Азії та скорочення постачань із Норвегії. Про це пише Bloomberg.

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Зростання цін

Зазначається, що базові ф’ючерси зросли на 4,3%, що стало найбільшим денним приростом за останній місяць.

Китайські імпортери повернулися до купівлі скрапленого природного газу на спотовому ринку після тривалої паузи, що загострило конкуренцію за постачання між Європою та Азією. Додатковим фактором стало зростання цін на нафту, до якої прив’язані деякі газові контракти.

Водночас технічне обслуговування на родовищах у Норвегії, найбільшого європейського постачальника, обмежило трубопровідні потоки. Ситуацію ускладнили незаплановані зупинки та похолодання в Європі, яке може відтермінувати заповнення сховищ, зокрема в східних регіонах.

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Ціни на газ у Європі втратили понад 15% від початку квітня, що допомогло прискорити накопичення запасів, але водночас посилило інтерес до закупівель в інших регіонах. Голландські ф’ючерси зросли на 3,6%.

Тим часом ЄС готує заборону на нові газові контракти з Росією, яка має набути чинності до кінця року. Це частина плану, спрямованого на повну відмову від російських енергоносіїв до 2027 року.

«Європейський ринок газу залишається складним для всіх учасників ринку через геополітичну напруженість і неясний розвиток подій в європейському енергопостачанні», — заявила фінансова директорка Uniper SE Ютта Донгес.