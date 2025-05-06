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6 травня 2025, 11:06

Китаю загрожує дефляція через тарифи Трампа

Поки високі тарифи стримують зовнішній попит, Китай змушує експортерів переорієнтувати продажі на внутрішній ринок. Цей крок загрожує посилити дефляцію в економіці, і без того обтяжену слабким споживанням та надмірними потужностями, пише CNBC.

Поки високі тарифи стримують зовнішній попит, Китай змушує експортерів переорієнтувати продажі на внутрішній ринок.
Фото: depositphotos

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На весь 2025 Goldman Sachs прогнозує для Китаю нульовий рівень роздрібної інфляції (у 2024-му вона становила +0,2%), а оптові ціни, за їх оцінкою, скоротяться на 1,6% (після падіння на 2,2% минулого року).

У міру того як заборонні тарифи обрушують американські замовлення на китайські товари, влада активізує зусилля щодо перенаправлення експорту на внутрішній ринок. Місцеві адміністрації та великі корпорації пропонують спеціальні програми та розділи на платформах для продажу товарів, які спочатку були призначені для США.

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Шен Цюїпін, заступник міністра торгівлі, назвав величезний внутрішній ринок Китаю «критичним буфером» для експортерів у боротьбі із зовнішніми шоками та закликав об'єднати зусилля щодо стабілізації експорту та стимулювання споживання. Однак, за словами старшого економіста Barclays Йінгке Чжоу, це вже вилилося у запеклу цінову війну між китайськими компаніями.

JD.com, наприклад, виділила 200 млрд юанів (близько $28 млрд) на підтримку експортерів і запустила на своїй платформі розділ із товарами для США зі знижками до 55%. Але наплив уцінених виробів знижує рентабельність і створює тиск на зайнятість: невпевненість у трудових перспективах та побоювання за доходи посилюють і так слабкий споживчий попит.

«Ціни потрібно знизити, щоб внутрішні та інші закордонні покупці поглинули надлишок пропозиції, що залишилася після відходу США», — пояснив головний економіст Китаю в Goldman Sachs Шань Хуей.

На думку Шень Мен з інвестиційного банку Chanson & Co, зусилля щодо підтримки експортерів служать лише тимчасовим заходом. Втрата американського ринку посилила їм слабкий внутрішній попит, загострила цінові війни, різко скоротила маржу, призвела до затримок платежів і зростання повернень.

«Для компаній, які звикли до вищих цін на американському ринку, продажі всередині країни — це спосіб розвантажити запаси і отримати короткостроковий приплив готівки, але при цьому прибуток майже нульовий», — каже Шень.

Скорочення маржі змусить деяких виробників закритися, інших працювати в збиток лише для підтримки завантаження потужностей. У результаті ці процеси вдарять по ринку праці: за оцінкою Шаня з Goldman Sachs, у виробництві товарів для США задіяно близько 16 млн робочих місць (понад 2% усієї робочої сили).

Незважаючи на заклики до активніших заходів, економісти очікують, що Пекін дочекається явних ознак погіршення, перш ніж задіяти масштабні фіскальні стимули.

«Влада не розглядає дефляцію як кризу, вона бачить у низьких цінах буфер для заощаджень домогосподарств у період перехідної економіки», — вважає Ван Дань з Eurasia Group.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Lololoq
Lololoq
6 травня 2025, 12:10
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Перепроизводство — это сложное явление, которое происходит, когда предприятия производят больше товаров, чем требует спрос. Эта проблема может привести к огромным финансовым потерям и пустой трате ресурсов , создавая значительные последствия для предприятий. Далее будет стагнация, стагнация - это отсутствие роста, незначительный рост или небольшое, плавное падение. Признаки приближающейся стагнации не сводятся к небольшому числу показателей, которые можно отслеживать в ежедневных новостях или по решениям государственных органов. Стагнация становится очевидной тогда, когда она уже развилась.
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