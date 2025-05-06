Ціна Brent піднялася до $61,22 за барель

Ціни на нафту активно піднімаються вранці у вівторок після падіння до найнижчого рівня з лютого 2021 року. Вартість липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures піднялася на $0,99 (1,64%), до $61,22 за барель. У понеділок ці контракти подешевшали на $1,06 (1,7%), до $60,23 за барель.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли на цей час на $0,93 (1,63%), до $58,06 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів знизилася на $1,16 (2%), до $57,13 за барель.

Причина падіння цін

Падіння цін на нафту у понеділок спровокувало рішення ОПЕК+ щодо подальшого нарощування видобутку. Вісім країн альянсу, які добровільно обмежили у 2023 році виробництво на 2,2 млн барелів на добу, минулими вихідними вирішили з червня збільшити квоти на 411 тис. б/д.

У березні було вирішено, що збільшення розпочнеться з квітня на щомісячній основі та триватиме до вересня 2026 року з кроком приблизно 135−140 тис. грн. б/д на місяць. Проте у квітні країни ОПЕК+ домовилися прискорити нарощування видобутку до 411 тис. б/д на травень. Таким чином, це вже друге поспіль прискорене збільшення.

Читайте також: Ціни на нафту впали після рішення ОПЕК+ наростити видобуток

«Аналітики нафтового ринку не очікували, що вісім країн ОПЕК+ прискорять відновлення видобутку другий місяць поспіль, особливо в умовах такої економічної невизначеності», — сказав старший портфельний керуючий Tortoise Capital Роб Таммел.

За його прогнозом, починаючи з червня на глобальному нафтовому ринку, може утворитися профіцит пропозиції в розмірі до 500 тис. барелів на добу.

Підйом котирувань у вівторок аналітики називають технічним відскоком і вказують, що фундаментальна слабкість ринку нікуди не поділася. Крім побоювань зростання пропозиції негативним чинником є тривоги щодо послаблення попиту через торгівельну війну США з Китаєм.