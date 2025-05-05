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5 травня 2025, 11:35

Ціни на нафту впали після рішення ОПЕК+ наростити видобуток

Рішення ОПЕК+ збільшити видобуток спричинило різке падіння світових цін на нафту через побоювання надлишкової пропозиції на ринку. Про це пише Trading Economics.

Рішення ОПЕК+ збільшити видобуток спричинило різке падіння світових цін на нафту через побоювання надлишкової пропозиції на ринку.
Фото Pixabay

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Динаміка цін

На 9:00 за київським часом ціна Brent знизилася на 3% до $59,45 за барель, а WTI подешевшала на 3,22% до $56,46 за барель. «Рішення ОПЕК+ затьмарило позитивні новини про можливі переговори між Китаєм і США для зменшення торговельної напруги», — зазначають аналітики.

Геополітичний контекст

Ситуація на Середньому Сході загострилася: прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв відповісти на атаку хуситів, які запустили ракету біля головного аеропорту Ізраїлю, і вжити заходів проти Ірану. У відповідь міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде заявив: «Тегеран завдасть удару у відповідь у разі атаки з боку США чи Ізраїлю».

Вплив на ринок

Падіння цін на нафту стало наслідком рішення ОПЕК+ наростити видобуток, що переважило позитивні очікування від торговельних переговорів між США та Китаєм. Геополітична напруга на Середньому Сході додає невизначеності на ринку.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
5 травня 2025, 12:28
#
Ціна нафти впала. Але не тому що це пообіцяв Трумп.
Більш того є припущення що це не сподобаєтся американським бурильникам.
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