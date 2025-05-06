Інфляція у Туреччині у квітні сповільнилася до мінімуму з грудня 2021 року

Темпи зростання споживчих цін у Туреччині у квітні сповільнилися до мінімальних з грудня 2021 року 37,86% у річному вираженні порівняно з 38,1% у березні, йдеться у звіті статистичного інституту країни (Turkstat).

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Послаблення інфляції відзначено за підсумками 11-го місяця поспіль.

Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, припускав, що квітнева інфляція становитиме 38%.

Як змінилися ціни

Зростання цін на продукти харчування та безалкогольні напої минулого місяця сповільнилося до 36,09% з березневих 37,12%, на меблі та побутову техніку — до 30,54% з 32,41%.

Ціни в готелях, кафе та ресторанах були на 41,87% вищими, ніж роком раніше (43,38% у березні), освітніх послуг — на 79,2% (80,42%), комунальних послуг — на 74,07% (68,63%), транспортних — на 22,76%, 21,2 (14,81%).

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Інфляція без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв також уповільнилася до мінімуму з грудня 2021 року — 37,12% (37,42% у березні).

Порівняно з попереднім місяцем споживчі ціни у Туреччині у квітні зросли на 3% (2,6% у березні). Аналітики в середньому прогнозували зростання на 3,1%.

Підвищення цін виробників у країні у квітні сповільнилося до мінімальних з жовтня 2020 року 22,5% у річному вираженні з 23,5% у березні.

Зростання цін виробників у помісячному вираженні прискорилося до 2,76% з 1,88%.