Інфляція у Туреччині у березні сповільнилася десятий місяць поспіль

Споживчі ціни у Туреччині у березні збільшилися на 38,1% у річному вираженні. Про це йдеться у звіті статистичного інституту країни (Turkstat).

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Темпи зростання цін сповільнилися за підсумками десятого місяця поспіль і мінімальні з грудня 2021 року. У лютому інфляція становила 39,05%.

Аналітики в середньому очікували на менш суттєве послаблення інфляції в Туреччині — до 38,9%, за даними Trading Economics.

Як змінилися ціни на продукти

Продукти харчування та безалкогольні напої в минулому місяці подорожчали на 37,12% у річному вираженні (у лютому — на 35,11%), транспортні послуги — на 21,59% (23,38%), одяг та взуття — на 14,81% (20,84%), 7,2 1% (43,02%), меблі та товари для дому — на 32,41% (33,6%).

Ціни в готелях, кафе та ресторанах підвищилися на 43,38% проти зростання на 45,9% у лютому.

Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв сповільнилося до мінімальних з грудня 2021 року 37,42% із 42,1% місяцем раніше.

У помісячному вираженні інфляція прискорилася до 2,46% із 2,27% у лютому.

Ціни виробників (індекс PPI) у Туреччині у березні зросли на 23,5% у річному вираженні (мінімальний приріст з листопада 2020 року) та на 1,88% у помісячному, повідомив Turkstat. У лютому вони збільшилися відповідно на 25,21% та 2,12%.