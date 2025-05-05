Офіційний курс: Нацбанк знизив курс гривні на 11 копійок

Національний банк України встановив на 5 травня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,7091 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 11 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 5 травня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 47,31 грн (на 2 травня курс було встановлено на рівні 47,08 грн). Європейська валюта подорожчала на 23 копійки.

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