Національний банк України встановив на 5 травня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,7091 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 11 копійок.
5 травня 2025, 8:00
Офіційний курс: Нацбанк знизив курс гривні на 11 копійок
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Валютний ринок
Нацбанк на 5 травня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 47,31 грн (на 2 травня курс було встановлено на рівні 47,08 грн). Європейська валюта подорожчала на 23 копійки.
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Джерело: Мінфін
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