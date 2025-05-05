Погашення реструктуризованих кредитів зросло у 2,5 раза порівняно з 2022 роком — ФГВФО

За підсумками 2024 року сума погашень реструктуризованих кредитів у неплатоспроможних банках, що перебувають під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), зросла у 2,5 раза порівняно з 2022 роком. Про це пише пресслужба ФГВФО.

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Динаміка надходжень

Директор департаменту правового забезпечення ФГВФО Владислав Кадиров зазначив: «Якщо у 2022 році надходження за реструктуризацією кредитів становили близько 176 млн грн, то в 2024 році ця цифра збільшилась у 2,5 рази». Загалом із січня 2022 року по квітень 2025 року надходження від реструктуризованих кредитів склали понад 1,15 мільярда гривень, із яких 731,2 мільйона гривень надійшло від суб'єктів господарювання, 214,3 мільйона гривень — від фізичних осіб, а 204,8 мільйона гривень — від інших кредитів фізичних осіб під час воєнного стану.

Умови для боржників

Понад 98% суб'єктів господарювання, які звернулися за реструктуризацією, отримали схвалення, і більш як 93% із них дотримуються умов погашення. «Юрособи все частіше обирають погашення боргів на досить комфортних умовах з трьох ключових причин: це і можливість уникнути судових справ щодо стягнення заборгованості, і мінімізація ризиків, що можуть виникнути у разі продажу боргу, і прогнозованість фінансового навантаження», — додав Кадиров. Для фізичних осіб діють спрощені умови: 0,001% річних та 1 копійка комісії за умови щомісячного погашення від 10 тисяч гривень для іпотечних кредитів, 1 тисячі гривень — для інших кредитів, і 5 тисяч гривень — для карткових кредитів понад 100 тисяч гривень.

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