Індія заборонила імпорт усіх товарів з Пакистану. Пакистан відповів симетрично

З 2 травня Індія заборонила імпорт усіх товарів, що походять з Пакистану або йдуть транзитом через нього, Пакистан відповів симетрично. Про це повідомляє Bloomberg.

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Заборона для суден

Також суднам під пакистанським прапором заборонено заходити в індійські порти, а кораблі під індійським прапором не повинні швартуватися ніде в Пакистані.

Причина

Після нападу в пакистанців у Кашмірі каральні заходи Індії, спрямовані на розрив зв'язків з Пакистаном, включали призупинення дії Договору про води Інду від 1960 року, скасування віз пакистанцям, які проживають в Індії, висилку пакистанських дипломатів з країни і обмеження повітряного простору.

Пакистан також оголосив про заходи у відповідь проти Індії, такі як припинення торгівлі, закриття повітряного простору і висилка індійських дипломатів.

Як змінилася торгівля між країнами

За останні кілька років торгівля між двома країнами скоротилася. За даними Міністерства торгівлі Індії, з квітня 2024 року по січень 2025 року Індія імпортувала з Пакистану товарів на суму $420 тисяч, що є різким падінням порівняно з імпортом на суму $2,86 мільйона за той самий період попереднього року.