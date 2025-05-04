Jaguar Land Rover відновлює експорт автомобілів до США

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Перші партії автомобілів JLR, що прямували до США протягом майже місяця, покинули Британію в середу, йдеться в повідомленні.

«Оскільки ми працюємо над вирішенням нових умов торгівлі з США з нашими діловими партнерами, ми вводимо в дію наші заплановані короткострокові заходи, а також розробляємо наші середньострокові та довгострокові плани. Ми надамо подальшу інформацію за результатами роботи за рік у травні», — йдеться у заяві компанії.

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Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», компанія JLR, яка належить індійській Tata Motors, заявила в квітні, що призупинить поставки своїх автомобілів британського виробництва в США на місяць, оскільки розглядає питання про те, як пом'якшити 25% мита Трампа на імпортні легкові і легкі вантажівки, який вступив в силу 3 квітня.

25% тариф США на імпортовані легкові та вантажні автомобілі набув чинності 3 квітня, наступного дня після того, як Трамп оголосив про тарифи на інші товари з країн по всьому світу.

Велика Британія заявила, що зосереджена на спробах укласти торговельну угоду з Вашингтоном.

The Times повідомляє, що Jaguar Land Rover, ймовірно, має запас автомобілів на кілька місяців продажів у США, які не підпадатимуть під нові тарифи.