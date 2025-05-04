Компанія Jaguar Land Rover (JLR) відновила поставки автомобілів до США після того, як призупинила їх через тарифи президента США Дональда Трампа. Про це передає Reuters.
Jaguar Land Rover відновлює експорт автомобілів до США
Що відомо
Перші партії автомобілів JLR, що прямували до США протягом майже місяця, покинули Британію в середу, йдеться в повідомленні.
«Оскільки ми працюємо над вирішенням нових умов торгівлі з США з нашими діловими партнерами, ми вводимо в дію наші заплановані короткострокові заходи, а також розробляємо наші середньострокові та довгострокові плани. Ми надамо подальшу інформацію за результатами роботи за рік у травні», — йдеться у заяві компанії.
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Нагадаємо
Як писав раніше «Мінфін», компанія JLR, яка належить індійській Tata Motors, заявила в квітні, що призупинить поставки своїх автомобілів британського виробництва в США на місяць, оскільки розглядає питання про те, як пом'якшити 25% мита Трампа на імпортні легкові і легкі вантажівки, який вступив в силу 3 квітня.
25% тариф США на імпортовані легкові та вантажні автомобілі набув чинності 3 квітня, наступного дня після того, як Трамп оголосив про тарифи на інші товари з країн по всьому світу.
Велика Британія заявила, що зосереджена на спробах укласти торговельну угоду з Вашингтоном.
The Times повідомляє, що Jaguar Land Rover, ймовірно, має запас автомобілів на кілька місяців продажів у США, які не підпадатимуть під нові тарифи.
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