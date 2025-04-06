Jaguar Land Rover призупиняє поставки авто в США

Jaguar Land Rover призупинить відправлення своїх автомобілів британського виробництва до Сполучених Штатів на місяць, оскільки компанія розглядає можливості, як пом'якшити витрати, пов'язані з 25% тарифом президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.

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Компанія Jaguar Land Rover, яка належить індійській Tata Motors підтвердила тимчасове припинення експорту до США.

«У той час, як ми працюємо над вирішенням нових умов торгівлі з нашими діловими партнерами, ми вживаємо деяких короткострокових заходів, включаючи призупинення поставок у квітні, оскільки ми розробляємо наші середньострокові та довгострокові плани», — йдеться в заяві компанії.

Згідно з даними галузевої організації SMMT, автомобільна промисловість Великої Британії, в якій безпосередньо зайнято 200 000 осіб, дуже вразлива до нових тарифів. Сполучені Штати є другим за величиною імпортером британських автомобілів після Європейського Союзу, з часткою майже 20%.

Jaguar Land Rover, один з найбільших автовиробників Британії, заявив, що США є важливим ринком для його люксових брендів. Компанія продає 400 000 Range Rover Sport, Defender та інших моделей щорічно, і експорт до США становить майже чверть продажів.

Нагадаємо

25% тариф США на імпортовані легкові та вантажні автомобілі набув чинності 3 квітня, наступного дня після того, як Трамп оголосив про тарифи на інші товари з країн по всьому світу.

Велика Британія заявила, що зосереджена на спробах укласти торговельну угоду з Вашингтоном.

The Times повідомляє, що Jaguar Land Rover, ймовірно, має запас автомобілів на кілька місяців продажів у США, які не підпадатимуть під нові тарифи.