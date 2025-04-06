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6 квітня 2025, 11:28

Jaguar Land Rover призупиняє поставки авто в США

Jaguar Land Rover призупинить відправлення своїх автомобілів британського виробництва до Сполучених Штатів на місяць, оскільки компанія розглядає можливості, як пом'якшити витрати, пов'язані з 25% тарифом президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.

Jaguar Land Rover призупинить відправлення своїх автомобілів британського виробництва до Сполучених Штатів на місяць, оскільки компанія розглядає можливості, як пом'якшити витрати, пов'язані з 25% тарифом президента США Дональда Трампа.
Фото: pixabay.com

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Компанія Jaguar Land Rover, яка належить індійській Tata Motors підтвердила тимчасове припинення експорту до США.

«У той час, як ми працюємо над вирішенням нових умов торгівлі з нашими діловими партнерами, ми вживаємо деяких короткострокових заходів, включаючи призупинення поставок у квітні, оскільки ми розробляємо наші середньострокові та довгострокові плани», — йдеться в заяві компанії.

Згідно з даними галузевої організації SMMT, автомобільна промисловість Великої Британії, в якій безпосередньо зайнято 200 000 осіб, дуже вразлива до нових тарифів. Сполучені Штати є другим за величиною імпортером британських автомобілів після Європейського Союзу, з часткою майже 20%.

Jaguar Land Rover, один з найбільших автовиробників Британії, заявив, що США є важливим ринком для його люксових брендів. Компанія продає 400 000 Range Rover Sport, Defender та інших моделей щорічно, і експорт до США становить майже чверть продажів.

Нагадаємо

25% тариф США на імпортовані легкові та вантажні автомобілі набув чинності 3 квітня, наступного дня після того, як Трамп оголосив про тарифи на інші товари з країн по всьому світу.

Велика Британія заявила, що зосереджена на спробах укласти торговельну угоду з Вашингтоном.

The Times повідомляє, що Jaguar Land Rover, ймовірно, має запас автомобілів на кілька місяців продажів у США, які не підпадатимуть під нові тарифи.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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