За тиждень Нацбанк продав $748 мільйонів

Національний банк протягом тижня, з 28 квітня по 2 травня, продав на міжбанківському валютному ринку $742,7 млн. Валюту НБУ не купував. Про це йдеться в даних НБУ.

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З 28 квітня по 2 травня Нацбанк продав на міжбанку $742,7 млн, що на $123,8 млн більше, ніж минулого тижня.

Протягом тижня, з 21 по 25 квітня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,80 млн і продав $618,90 млн. Чистий продаж валюти становив $618,10 млн проти $304,40 млн минулого тижня.