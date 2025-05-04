Національний банк протягом тижня, з 28 квітня по 2 травня, продав на міжбанківському валютному ринку $742,7 млн. Валюту НБУ не купував. Про це йдеться в даних НБУ.
4 травня 2025, 13:44
За тиждень Нацбанк продав $748 мільйонів
►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
З 28 квітня по 2 травня Нацбанк продав на міжбанку $742,7 млн, що на $123,8 млн більше, ніж минулого тижня.
Протягом тижня, з 21 по 25 квітня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,80 млн і продав $618,90 млн. Чистий продаж валюти становив $618,10 млн проти $304,40 млн минулого тижня.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі