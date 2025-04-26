Національний банк протягом тижня, з 21 по 25 квітня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,80 млн і продав $618,90 млн. Чистий продаж валюти становив $618,10 млн проти $304,40 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ.
26 квітня 2025, 12:09
НБУ за тиждень збільшив продаж валюти на міжбанку вдвічі
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Таким чином Нацбанк збільшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $313,70 млн.
З початку 2025 року НБУ на міжбанку:
- купив $34,34 млн;
- продав $10 860,23 млн;
- чистий продаж валюти — $10 825,89 млн.
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Джерело: Мінфін
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