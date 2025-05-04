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4 травня 2025, 10:48

Швеція хоче платити мігрантам по 32 тисячі євро за повернення додому

У Швеції заявили про намір збільшити суму допомоги мігрантам за повернення на батьківщину з 900 до 32 тисяч євро. Про це в інтерв'ю Euronews сказав шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон, повідомляє «Європейська правда».

У Швеції заявили про намір збільшити суму допомоги мігрантам за повернення на батьківщину з 900 до 32 тисяч євро.
Фото: depositphotos

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Що відомо

За словами очільника шведського уряду, «абсолютно необхідно встановити контроль над міграцією».

Він повторив свою пропозицію значно збільшити суму грошей, яку Швеція пропонує мігрантам як фінансовий стимул для виїзду з країни.

Наразі субсидія становить 900 євро на дорослого. Однак ця ініціатива поки що не увінчалася успіхом. За даними Шведського міграційного агентства, у 2023 році було схвалено тільки одну із 70 заяв.

Щоб переломити цю тенденцію, уряд пропонує збільшити суму допомоги до 32 тисяч євро, або на 3400%.

Крістерссон розповів, що надихнувся досвідом Данії.

«Ми в основному копіюємо датську модель і значно збільшуємо цю суму, щоб полегшити життя тим, хто усвідомлює, що воліє повернутися до своєї країни, а також з різних причин не відчуває, що може побудувати повноцінне життя в Швеції», — сказав він.

Крістерссон визнав, що цей метод не сподобається багатьом, але наголосив на проблемі інтеграції мігрантів.

«Я не думаю, що цей метод буде ефективним для багатьох людей, але ми маємо проблему з інтеграцією, і якщо люди, які мають законне право залишатися в Швеції, але в основному не інтегруються, не цінують шведський спосіб життя, то принаймні вони замисляться про повернення до своєї країни походження», — зазначив прем'єр Швеції.

Пропозиція має набути чинності 1 січня 2026 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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EvilReptiloid
EvilReptiloid
4 травня 2025, 10:56
#
Шведський уряд виростив своїх платників податків відмінними куколдами.
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