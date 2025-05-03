Morgan Stanley пропонуватиме клієнтам послуги з торгівлі криптовалютами

Банк Morgan Stanley працює над планом запуску торгівлі криптовалютами на своїй платформі E*Trade. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з питанням.

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Що відомо

У заяві йдеться, що проєкт поки що перебуває на початковій стадії, і керівники банку планують запустити сервіс у 2026 році.

Крім того, компанія розглядає можливість співпраці з однією або кількома вже діючими криптофірмами для того, щоб створити механізм купівлі-продажу популярних токенів, зокрема біткоїна та Ethereum, сказано в повідомленні.

За словами джерел, знайомих з ситуацією, всередині Morgan Stanley обговорення розширення присутності на крипторинку активізувалися наприкінці 2024 року.

«Багаті клієнти банку вже мають доступ до ETF на криптовалюти, а також опціонів і ф’ючерсів на них. Урешті-решт, керівництво вирішило, що наступним логічним кроком стане запуск спотової торгівлі на E*Trade», — пише видання.