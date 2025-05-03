АМКУ дозволив DCH Ярославського купити маркетплейс Kasta

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дав дозвіл компанії, що входить до складу інвестиційної групи DCH бізнесмена Олександра Ярославського, отримати спільний контроль над компанією Kasta.

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Деталі

АМКУ зокрема дозволив ТОВ «Консалт Система» разом із ТОВ «КРВН» і кіпрською компанією Redinfine Consultants Limited спільно набути контроль над іншою кіпрською компанією — Dragton Enterprises Limited — материнською компанією Kasta.

Kasta.ua — один з найбільших українських маркетплейсів, що спеціалізується на онлайн-продажу товарів широкого вжитку.