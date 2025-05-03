Держслужба зайнятості назвала найбільш затребувані професії на ринку праці

Державна служба зайнятості оприлюднила тренди на ринку праці: які вакансії найзатребуваніші та в яких вони сферах. Про це йдеться в повідомленні Держслужби зайнятості.

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Найбільш затребувані на ринку праці професії

Аналітики виявили найбільш затребувані на ринку праці професії, які загалом поділяються на чотири категорії:

для працівників сфери торгівлі та надання послуг,

для кваліфікованих робітників,

для професіоналів та фахівців,

для некваліфікованих робітників.

Серед працівників сфери обслуговування та надання послуг найчастіше йдеться про продавців, адміністраторів, кухарів, торгових представників, бариста та офіціантів. Великий попит за цими професіями зумовлений плинністю кадрів.

У категорії кваліфікованих робітників, які на основі середньої освіти здобули спеціальні вміння та знання, найбільш затребувані — це водії, слюсарі, комплектувальники, швачки та електрики.

У категорії професіоналів та фахівців із вищою освітою найбільший попит на бухгалтерів, інженерів, лікарів, технологів, вчителів та економістів. У Держслужбі зайнятості зазначили, що бізнесу складно знайти людей таких професій, тому що для навчання або перенавчання потрібні помітні гроші та час.

Серед некваліфікованих робітників найпопулярніші запити на вантажників, прибиральників, комірників та підсобних працівників. У цій категорії основна причина браку кадрів — відносно невисока заробітна плата.

«Якщо ж говорити про категорії в цілому, то найбільш дефіцитними є представники другої та третьої груп (тобто кваліфіковані робітники та професіонали)», — підсумували в Держслужбі зайнятості.