Україна збільшила експорт електроенергії майже удвічі

У квітні 2025 року Україна збільшила експорт електроенергії у порівнянні з попереднім місяцем майже удвічі — до понад 150 тис. МВт-год. Про це йдеться в моніторингу ExPro.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Найбільше електроенергії експортувалось 22−25 квітня, понад 11 тис. МВт-год.

При цьому минулого місяця найбільше електроенергії було експортовано до Угорщини (38%) та Молдови (35%).

Імпорт

Імпорт електроенергії до України у квітні скоротився ще на 31%, у порівнянні з березнем 2025 року — до 187 тис. МВт-год.

Найбільше електроенергії було поставлено з Угорщини (44%), Словаччини та Польщі (по 18%).

Пік імпорту був 11 квітня, понад 20 тис. МВт-год, а вже після 20 квітня обсяги поставленої електроенергії з-за кордону значно скоротились.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що ЄС збільшив можливості для експорту електроенергії з України та Молдови до 650 МВт. Таке рішення ухвалила експертна група ENTSO-E з розрахунків комерційних обмінів електроенергією.