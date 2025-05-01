ЄС збільшив можливості для експорту електроенергії з України та Молдови

Максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС збільшена до 650 МВт. Таке рішення ухвалила експертна група ENTSO-E з розрахунків комерційних обмінів електроенергією, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

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Наразі Україна здійснює торгівлю електроенергією з усіма сусідніми європейськими країнами — Словаччиною, Румунією, Угорщиною, Польщею та Молдовою.

Традиційно, обсяги експорту навесні зростають, а імпорт — зменшується.

«Посилення інтеграції до європейської енергосистеми — один з наших ключових пріоритетів. Збільшення максимальної потужності експорту є позитивним для України — і в контексті додаткової можливості балансування енергосистеми без обмежень генерації, і як інструмент отримання додаткового прибутку від зовнішньої торгівлі та наповнення держбюджету», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Попереднє рішення про встановлення максимальної потужності експорту електроенергії з України та Молдови на рівні 550 МВт діяло з березня 2024 року.