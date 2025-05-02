НБУ впровадить нову методологію оцінки небанківських установ у 2025 році

Національний банк у 2025 році розпочне тестування нової методології наглядової оцінки небанківських фінансових установ, розробленої відповідно до вимог Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це пише Інтерфакс-Україна.

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Розробка методології

Нова методологія, над якою НБУ почав працювати у 2024 році, охоплює страховиків, фінансові компанії, ломбарди та кредитні спілки. «У 2025 році Національний банк проведе тестування нової методології наглядової оцінки небанківських фінансових установ з метою її подальшого впровадження», — йдеться у звіті Нацбанку за 2024 рік. Вона передбачає оцінку ризик-профілю установ за кількісними та якісними критеріями, зокрема з урахуванням системи управління страховиків, і є частиною структурного маяка МВФ.

Наглядові перевірки у 2024 році

У 2024 році НБУ запланував 26 інспекційних перевірок небанківських установ, із яких 24 уже розпочато або завершено. Перевірки стосувалися 12 фінансових компаній і 14 страховиків. За їхніми результатами застосовано різні заходи: анулювання ліцензій у 9 випадках (6 страхових і 3 фінансові компанії), зобов’язання усунути порушення у 5 випадках (2 страхові та 3 фінансові компанії), письмові застереження для 3 фінансових компаній, штрафи за порушення фінансового законодавства для 4 компаній (2 страхові та 2 фінансові) і штрафи за порушення прав споживачів для 6 фінансових компаній.

Фінансові санкції

Загальна сума штрафів, сплачених небанківськими фінансовими установами за результатами перевірок, склала 7,15 мільйона гривень. «Згідно зі звітом, за результатами перевірок НБУ небанківські фінансові установи сплатили штрафів на загальну суму 7,15 млн грн», — зазначається у звіті.