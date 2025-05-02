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2 травня 2025, 9:33

«Vodafone Україна» виплатить дивіденди за 2024 рік на 700 мільйонів

Мобільний оператор «ВФ Україна» («Vodafone Україна») виплатить акціонерам річні дивіденди за 2024 рік за простими акціями ПрАТ в розмірі 702 млн грн. Таке рішення акціонери компанії затвердили на річних загальних зборах 24 квітня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Мобільний оператор «ВФ Україна» («Vodafone Україна») виплатить акціонерам річні дивіденди за 2024 рік за простими акціями ПрАТ в розмірі 702 млн грн.
Фото: facebook.com/VFUkraine

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Розмір дивідендів з розрахунку на одну просту акцію товариства складає 0,90 грн (дев'яносто копійок).

Виплата буде здійснена до 24 жовтня 2025 року.

У 2023 році компанія виплатила дивіденди Telco Solutions and Investments LLC у розмірі 1,81 млрд грн, а також PPT Telecom Kyiv 18,28 млн грн.

В тексті опублікованого на початку квітня фінансового звіту компанії за 2024 рік повідомлялося, що вона у 2024 році не виплачуватиме дивіденди акціонерам.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що мобільний оператор «Vodafone Україна» у 2024 році збільшив виторг на 13,1%, до 24,44 млрд грн, скоротивши прибуток на 30,1% — до 3,54 млрд грн.

«Vodafone Україна» — другий за величиною український мобільний оператор, що надає послуги швидкісного інтернету 4G, фіксованого зв’язку та інтернету.

В Україні послугами Vodafone користуються 15,8 млн клієнтів. З грудня 2019 року Vodafone Україна входить до складу NEQSOL Holding.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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