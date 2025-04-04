Vodafone Україна заробив у 2024 році на 30% менше, ніж у попердній рік

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Доходи й витрати

Загальний виторг оператора піднявся на 13%, сягнувши 24,4 мільярда гривень. Однак прибуток просів через курсові втрати — долар подорожчав до гривні на 11%, а також через часткове скорочення операційних надходжень. Показник OIBDA залишився на позначці 12,2 мільярда гривень, попри різке здорожчання електрики й більший податковий тягар. Маржа OIBDA склала 50%, упавши на 8,7 відсоткового пункта.

Інвестиції в майбутнє

На розбудову мережі, відновлення сигналу й забезпечення її стабільності пішло 6,2 мільярда гривень. З них 989 мільйонів вклали в нові частоти для розширення LTE-покриття.

Абоненти

Кількість користувачів за три роки майже не коливається: у 2024-му їх стало на 0,7% менше — 15,8 мільйона. Натомість середній місячний дохід від одного абонента (ARPU) підскочив на 10%, досягнувши 118,4 гривні.

Ці результати відображають, як Vodafone Україна балансує між зростанням доходів і зовнішніми викликами, продовжуючи вкладати в інфраструктуру.