Національний банк України встановив на 1 травня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,4706 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем, НБУ підвищив курс гривні на 9 копійок.
1 травня 2025, 8:00
Офіційний курс: Нацбанк підвищив курс гривні на 9 копійок
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Валютний ринок
Нацбанк на 1 травня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 47,16 грн (на 30 квітня курс був встановлений на рівні 47,28 грн).
Приєднуйтесь до multi. Мобільний додаток, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі