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1 травня 2025, 18:02

Зеленський запровадив санкції проти енергетичних та металургійних компаній рф

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти енергетичних та металургійних компаній рф. Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти енергетичних та металургійних компаній рф.
Фото: president.gov.ua

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Хто потрапив під санкції

  • 19 російських енергетичних компаній групи «Новатек» — постачальники зрідженого природного газу (ЗПГ);
  • 4 компанії-постачальники титану до рф (критичний матеріал для виробництва ракет та іншої зброї);
  • 2 металургійні компанії російського олігарха Лісіна;
  • син Миколи Азарова Олексій, що веде бізнес на ТОТ.

Під санкції потрапили «Волзький абразивний завод» та «Волгабурмаш» — перший є ключовим виробником карбіду кремнію в рф, який використовується для виготовлення напівпровідників та високоточної електроніки. Співпрацює з підсанкційними компаніями російського ВПК («Ракетно-космічний центр «Прогрес», ПАТ «Яковлєв», тощо). Продовжує експорт до ЄС.

Крім того, санкції застосували до ОАО «Волгабурмаш» — найбільшого російського виробника інструментів для нафтогазової, гірничодобувної та будівельної галузей.

За словами Власюка, «Волгабурмаш» активно нарощує експорт до ЄС у той час, як держава-агресор знищує його українського конкурента — «Дрогобицький долотний завод» — цілеспрямованими ракетними атаками.

Крім того, до санкційного списку увійшли «Стойленський гірничозбагачувальний комбінат», «Волзький абразивний завод», «АСР», «ЕСАБ», «Магнітогорський електродний завод», «Пневморесурс», «Мелітопольський завод автотракторних запчастин», «МДК», «Основа».

Зеленський також ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб. Серед тих, хто під них потрапив — Олексій Арестович, Павло Оніщенко та Мирослав Олешко.

Відповідні укази № 267, № 268 і № 269 з’явилися на сайті Офісу президента.

Зеленський пояснив, що до цього санкційного пакета увійшли компанії, що забезпечують російський ВПК.

«Це 36 компаній і 5 фізичних осіб, які працюють у різних юрисдикціях: не тільки в російській, але обслуговують саме російське військове виробництво. Зокрема, це постачальники титану, металургійні підприємства, компанії, що працюють у галузі енергетики, у машинобудуванні. Частина з них уже під санкціями партнерів», — написав президент у Facebook.

Він зазначив, що загалом сьогодні запроваджено три санкційних пакети РНБО. Ще один з них передбачає санкції щодо 106 субʼєктів, які активно підтримують присутність РФ на окупованих територіях України. Крім того, третій санкційний пакет передбачає обмещення щодо 9 осіб, які «повʼязали свою долю з пропагандою в інтересах російської держави та виправдовують війну».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Aleksandr09
Aleksandr09
1 травня 2025, 19:12
#
Нефтепровод дружба когда?
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0
penetrator1963
penetrator1963
1 травня 2025, 19:14
#
Повеяло потужністю. интересно, глупый карлик надевает наполеоновскую треуголку, когда подписывает эти абсолютно ничего не значащие за пределами Украины санкции? у меня вопрос: этот фрик вообще собирается отменять указ РНБО о невозможности переговоров с путиным? или как обычно, указ есть, но выполнение необязательно? политические чучела.
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