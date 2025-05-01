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1 травня 2025, 15:35

Чистий прибуток Нафтогазу торік зріс на 64%

Чистий консолідований прибуток Групи Нафтогаз у 2024 році склав 38 млрд грн, що перевищує показник 2023 року на 15 млрд грн або на 64%. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Чистий консолідований прибуток Групи Нафтогаз у 2024 році склав 38 млрд грн, що перевищує показник 2023 року на 15 млрд грн або на 64%.
Фото: krm.gov.ua

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При цьому валовий прибуток за 2024 рік зріс до 89,1 млрд грн в порівнянні із 48,5 млрд грн за 2023 рік.

Водночас операційний прибуток за 2024 рік становить 51,1 млрд грн, що майже на 13,3 млрд грн або на 32% більше аналогічного показника за попередній період.

«Всі ключові бізнес-напрямки Групи продемонстрували зростання», — наголосив Роман Чумак, очільник Групи Нафтогаз.

Материнська компанія — НАК «Нафтогаз України» завершила рік із прибутком 23,9 млрд грн. За підсумками 2023 року було зафіксовано збиток в обсязі 0,8 млрд грн.

Найбільший внесок у прибуток забезпечило АТ «Укргазвидобування», яке збільшило фінансовий результат до 20,9 млрд грн — майже вдвічі більше порівняно з 2023 роком.

Також компанія збільшила обсяги видобутку товарного газу — у 2024 році 13,9 млрд куб. м, в той час як у 2023 році - 13,2 млрд куб. м газу. У 2024 році компанія ввела в експлуатацію 83 нові свердловини і досягла найбільшого за три останніх роки обсягу добового видобутку — 38,9 млн куб. м.

АТ «Укртранснафта» завершила рік із прибутком 3,7 млрд грн, а ПАТ «Укрнафта» — другий рік поспіль закінчила з прибутком, у 2024 році він сягнув 16,4 млрд грн.

Постачання та продаж газу

Позитивну динаміку показали й компанії, що працюють у сфері постачання газу. Так, Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» вийшла на прибуток після збитку у 2 млрд грн у 2023-у. Рівень розрахунків зріс на 10% і склав 98%. ГК «Нафтогаз Трейдинг» скоротила збиток на понад 3 млрд грн порівняно з попереднім роком.

В цілому, вперше за значний час, операційний сегмент з продажу природного газу завершив 2024 рік із прибутком. Так, показник чистого операційного результату за 2024 рік за сегментом продажу природного газу становить 2,3 млрд грн. У 2023 році - збиток сягав 22,3 млрд грн.

Зростання продемонструвало і ТОВ «Газорозподільні мережі України». Обсяг розподілу газу сягнув 12,3 млрд куб м. У 2023 році це склало 3,8 млрд куб м. Значно зріс і рівень розрахунків — до 97% (зростання на 14%).

Читайте також: Ціна на газ для населення залишається незмінною ще рік — Нафтогаз

АТ «Укртрансгаз» за підсумками 2024 року також залишилося у плюсі з прибутком у 277 млн грн. Це важливий результат для компанії, враховуючи постійні атаки росіян на українські ПСГ у цей період, що суттєво вплинуло на готовність іноземних трейдерів зберігати газ в Україні.

Реалізація електричної та теплової енергії

Група Нафтогаз збільшила обсяги реалізації електроенергії на 24%, а теплової - на 4%. Розпочато проекти розподіленої генерації: 16 газопоршневих установок Bergen Engines та 13 установок Caterpillar забезпечать 177 МВт додаткової генерації.

Податки

Зазначається, що Група Нафтогаз сплатила 104,3 млрд грн до бюджету у 2024 році.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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