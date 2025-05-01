Українці інвестували у військові облігації в «Дії» 13,5 мільярда

З жовтня 2022 року українці інвестували в державу через військові облігації в «Дії» 13,5 млрд грн. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Він також нагадав, що ті, хто купили облігацію «Судак», вже мають отримати виплати — суму вкладу та прибуток.

«Раджу реінвестувати кошти в інші облігації в „Дії“. Кожна придбана облігація — це підтримка держави та гарантований прибуток», — зазначив Федоров.

Також він подякував українцям за підтримку економіки в часи війни.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у застосунку «Дія» з’явилися нові військові облігації «Вугледар» та «Скадовськ».