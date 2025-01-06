У застосунку «Дія» з’явилися нові військові облігації «Вугледар» та «Скадовськ». Про це повідомляє пресслужба уряду.
6 січня 2025, 13:37
У «Дії» з’явилися нові військові облігації
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Серія облігацій «Вугледар» з погашенням у квітні 2026 року має дохідність 15,3% річних.
Ставка за облігаціями серії «Скадовськ» вища — 16,4% річних, але термін повернення коштів довший — термін обігу цих облігацій — до квітня 2027 року.
Джерело: Мінфін
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