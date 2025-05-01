Люксембург надасть Україні 10 млн євро на відновлення енергетичної безпеки

Люксембург надасть 10 млн євро до Фонду енергетичної підтримки України. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та Віце-прем'єр-міністр, Міністр закордонних справ, зовнішньої торгівлі, співробітництва з питань розвитку та гуманітарних справ Великого Герцогства Люксембург Ксав'є Беттель підписали відповідний меморандум.

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Що відомо

«Ці кошти зможемо використати на підтримку проектів в енергетичному секторі, зокрема відновлення та посилення енергетичної безпеки», — підкреслив глава українського Уряду.

Цього року Люксембург планує виділити на військову допомогу Україні 80 млн євро. Денис Шмигаль подякував за оборонну підтримку та участь Люксембургу у військових коаліціях.

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На зустрічі урядовців також йшлося про відновлення України. «Ми високо цінуємо реалізацію проектів з відбудови люксембурзьким агентством розвитку LuxDev. Зокрема активну участь у відбудові Кривого Рогу. Розраховуємо на подальшу підтримку LuxDev, зокрема й у сфері гуманітарного розмінування», — підкреслив прем'єр-міністр та подякував Люксембургу за всю надану допомогу в різних сферах.

Нагадаємо

Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.