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1 травня 2025, 11:36

Люксембург надасть Україні 10 млн євро на відновлення енергетичної безпеки

Люксембург надасть 10 млн євро до Фонду енергетичної підтримки України. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та Віце-прем'єр-міністр, Міністр закордонних справ, зовнішньої торгівлі, співробітництва з питань розвитку та гуманітарних справ Великого Герцогства Люксембург Ксав'є Беттель підписали відповідний меморандум.

Люксембург надасть 10 млн євро до Фонду енергетичної підтримки України.
Фото: kmu.gov.ua

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Що відомо

«Ці кошти зможемо використати на підтримку проектів в енергетичному секторі, зокрема відновлення та посилення енергетичної безпеки», — підкреслив глава українського Уряду.

Цього року Люксембург планує виділити на військову допомогу Україні 80 млн євро. Денис Шмигаль подякував за оборонну підтримку та участь Люксембургу у військових коаліціях.

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На зустрічі урядовців також йшлося про відновлення України. «Ми високо цінуємо реалізацію проектів з відбудови люксембурзьким агентством розвитку LuxDev. Зокрема активну участь у відбудові Кривого Рогу. Розраховуємо на подальшу підтримку LuxDev, зокрема й у сфері гуманітарного розмінування», — підкреслив прем'єр-міністр та подякував Люксембургу за всю надану допомогу в різних сферах.

Нагадаємо

Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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