Фонд підтримки енергетики України, створений у квітні 2022 року, за три роки акумулював 1,2 млрд євро допомоги від 33 донорів із 22 країн. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.
Фонд підтримки енергетики за три роки зібрав 1,2 млрд євро допомоги
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Деталі
Фонд допоміг з постачанням понад 150 тисяч одиниць енергетичного обладнання, яке надійшло приблизно 70 українським компаніям у всіх регіонах.
Найбільшу увагу зосереджено на постачанні трансформаторів, генераторів, кабельної продукції, автотехніки та інших критично важливих ресурсів, необхідних для оперативного відновлення електропостачання.
Першою країною, що долучилася до Фонду, стала Данія з внеском у 500 тисяч євро. Нині до нього приєдналося вже 33 донори з 22 країн, серед яких держави, міжнародні організації, приватні компанії та корпорації.
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Галущенко подякував партнерам з Енергетичного Співтовариства, Європейській Комісії та особисто Кадрі Сімсон за підтримку й послідовність у розвитку цієї ініціативи.
Міністр також наголосив на необхідності зберігати темп і нарощувати внески, щоб українська енергосистема змогла вистояти наступну зиму.
Нагадаємо
Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.
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