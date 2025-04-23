Фонд підтримки енергетики за три роки зібрав 1,2 млрд євро допомоги

Фонд підтримки енергетики України, створений у квітні 2022 року, за три роки акумулював 1,2 млрд євро допомоги від 33 донорів із 22 країн. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

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Деталі

Фонд допоміг з постачанням понад 150 тисяч одиниць енергетичного обладнання, яке надійшло приблизно 70 українським компаніям у всіх регіонах.

Найбільшу увагу зосереджено на постачанні трансформаторів, генераторів, кабельної продукції, автотехніки та інших критично важливих ресурсів, необхідних для оперативного відновлення електропостачання.

Першою країною, що долучилася до Фонду, стала Данія з внеском у 500 тисяч євро. Нині до нього приєдналося вже 33 донори з 22 країн, серед яких держави, міжнародні організації, приватні компанії та корпорації.

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Галущенко подякував партнерам з Енергетичного Співтовариства, Європейській Комісії та особисто Кадрі Сімсон за підтримку й послідовність у розвитку цієї ініціативи.

Міністр також наголосив на необхідності зберігати темп і нарощувати внески, щоб українська енергосистема змогла вистояти наступну зиму.

Нагадаємо

Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.